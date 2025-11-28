"Она настоящая?": Нацбанк разъяснил казахстанцам проблемы с новой банкнотой

Жительница Казахстана столкнулась с проблемой по приему банкноты 1000 тенге, выпущенной к 80-летию Великой Победы. Купюру, по ее словам, не взяли в магазине и не принял банкомат, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала на странице в Treads 27 ноября 2025 года.

"В чем проблема данной купюры? Не приняли в магазине, не принял банкомат, она вообще настоящая? Если делаете новое, то надо сообщить же как-то массово и банкоматы настроить...", – сетует автор.

Фото: Threads/@victory.my_world

Корреспондент Zakon.kz обратился за пояснением в пресс-службу Национального банка. Там пояснили, что, по всей видимости, это связано с техническими настройками.

"Это связано с тем, что банки и платежные организации могут адаптировать свою технику для приема или выдачи новых банкнот от нескольких недель до нескольких месяцев. Возможно, программное обеспечение этого банкомата еще не обновлено для приема юбилейной банкноты". Пресс-служба Нацбанка РК

Стоит отметить, что почти аналогичная ситуация произошла в начале ноября с другой казахстанкой, только в обменном пункте. Тогда в банке уточнили, что "если гражданам отказывают в приеме, размене и обмене банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Казахстана и подлежащих приему по всем видам платежей, они имеют право обратиться с соответствующим заявлением в территориальные филиалы Национального банка".

Нацбанк Казахстана выпустил юбилейную банкноту номиналом 1000 тенге к 80-летию Великой Победы, которая поступила в обращение с 9 мая 2025 года. Тираж ограничен – 5 миллионов экземпляров. На лицевой стороне банкноты изображен Мемориал Славы, а на оборотной – карта Казахстана с архивными фотографиями времен Великой Отечественной войны и орден Отечественной войны.