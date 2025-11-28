"Она настоящая?": Нацбанк разъяснил казахстанцам проблемы с новой банкнотой
Об этом она рассказала на странице в Treads 27 ноября 2025 года.
"В чем проблема данной купюры? Не приняли в магазине, не принял банкомат, она вообще настоящая? Если делаете новое, то надо сообщить же как-то массово и банкоматы настроить...", – сетует автор.
Фото: Threads/@victory.my_world
Корреспондент Zakon.kz обратился за пояснением в пресс-службу Национального банка. Там пояснили, что, по всей видимости, это связано с техническими настройками.
"Это связано с тем, что банки и платежные организации могут адаптировать свою технику для приема или выдачи новых банкнот от нескольких недель до нескольких месяцев. Возможно, программное обеспечение этого банкомата еще не обновлено для приема юбилейной банкноты".Пресс-служба Нацбанка РК
Стоит отметить, что почти аналогичная ситуация произошла в начале ноября с другой казахстанкой, только в обменном пункте. Тогда в банке уточнили, что "если гражданам отказывают в приеме, размене и обмене банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Казахстана и подлежащих приему по всем видам платежей, они имеют право обратиться с соответствующим заявлением в территориальные филиалы Национального банка".
Нацбанк Казахстана выпустил юбилейную банкноту номиналом 1000 тенге к 80-летию Великой Победы, которая поступила в обращение с 9 мая 2025 года. Тираж ограничен – 5 миллионов экземпляров. На лицевой стороне банкноты изображен Мемориал Славы, а на оборотной – карта Казахстана с архивными фотографиями времен Великой Отечественной войны и орден Отечественной войны.