Токаев подписал закон о дополнительных полномочиях органов нацбезопасности

В частности, закон оптимизирует модель управления Пограничной службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", передает zakon.kz.

Цель закона - законодательное обеспечение деятельности органов нацбезопасности, а также повышение эффективности системы защиты и охраны госграницы РК.

Основной задачей документа является совершенствование организации деятельности, оперативной и боевой подготовки военнослужащих и сотрудников органов нацбезопасности по выполнению служебно-боевых задач по охране госграницы.

В частности, закон оптимизирует модель управления Пограничной службы (с переходом от трехуровневой модели управления к двухуровневой), а также позволяет оперативно задействовать авиацию в защите и охране госграницы. Предусматривается выведение авиации из Пограничной службы с приданием ей статуса ведомства Комитета национальной безопасности (КНБ).

Кроме того, закон предоставляет возможность перехода сотрудников органов национальной безопасности в категорию военнослужащих и преобразования отдельных подразделений КНБ в воинские формирования КНБ. Председатель КНБ получает право относить подразделения органа нацбезопасности к другим войскам и воинским формированиям.

Вместе с тем органы военной полиции наделяются полномочиями по координации деятельности органов нацбезопасности в сфере производства по делам об административных правонарушениях. КНБ также получает право на утверждение правил применения беспилотных летательных аппаратов, используемых Погранслужбой.

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