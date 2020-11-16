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О возможном карантине весенних масштабов высказался Токаев

Мир стоит перед решением так называемого "ковидного уравнения".

Фото : 24.kz16 ноября 2020, 18:50

Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Об этом сказал Президент Казахстана на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого "ковидного уравнения", предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача – обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов, - сказал глава государства.


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