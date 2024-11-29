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Законодательство РК

Глава Нацбанка высказался о возможности обвала тенге

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 13:38 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября 2024 года рассказал, стоит ли ожидать обвала национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Он однозначно заявил, что риска обвала нацвалюты нет.

"Обвал – это когда в половину обваливается курс за один день. Как я уже сказал, у нас курс 495-498 наблюдается в течение последних двух недель, примерно так, может быть, чуть больше. И он снизился до текущих 507. Это 2%. Это не обвал! Можно какой угодно рынок сказать, даже на уровне своих собственных финансов, персональных, личных финансов – 2% это не обвал. Терминологически нужно здесь очень четко отделять. Поэтому риска обвала тенге точно нет", – заверил Тимур Сулейменов.

Ранее он сообщил, что разница в курсе составила всего 2% между 498, условно, 495 и 507. Ничего страшного он в этом не видит.

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