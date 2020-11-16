Токаев поручил снизить цены на антиковидные препараты

Правительству совместно с акимами предстоит обеспечить закупку необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на цены медицинских препаратов, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Токаев подробно остановился на вопросах обеспечения медикаментами. Он потребовал внести ясность: что закуплено для медицинских организаций, а что – для аптек, каков в целом запас на складах единого дистрибьютора. Правительству совместно с акимами предстоит обеспечить закупку необходимых лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с нормами и протоколами лечения.

По моему поручению снижены цены на ПЦР-исследования и медицинские маски. Это правильные меры, которые сразу почувствовали на себе люди. Такую же работу следует провести в отношении медицинских препаратов, в первую очередь, антиковидных. Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с комитетом государственных доходов разобраться в этом вопросе. В целом агентство должно подключиться к работе по ценовому регулированию лекарственных средств и медизделий и разобраться с картелями в фармацевтическом бизнесе, – поручил президент.

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