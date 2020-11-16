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Токаев поручил усилить контроль за качеством образования

Мы не должны допустить снижения качества образования.

Фото : pixabay.com16 ноября 2020, 19:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.поручил усилить контроль за качеством образования, сообщает zakon.kz.

Родители должны отнестись с терпением и пониманием. Такая ситуация сложилась не только в Казахстане, но и во всем мире. Мы не должны допустить снижения качества образования. Необходимо вести мониторинг результатов обучения и своевременно принимать меры по устранению пробелов в образовании. Поручаю Правительству вместе с акимами регионов усилить контроль за качеством образования, несмотря на ограничительные меры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.


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