Токаев призвал усилить контроль за качеством строительства

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля высказался о контроле за качеством строительства в стране и прокомментировал острые вопросы в строительной сфере, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент отметил, что сейчас в Казахстане активно обсуждают вопрос о возврате государственной монополии на экспертизу в строительной отрасли.

"Безопасность граждан – это главный приоритет, поэтому надо повышать контроль качества строительства. Но правительству следует соблюсти баланс интересов, чтобы не допустить полного поглощения государством этого конкурентного рынка". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства указал, что в строительной отрасли накопились острые вопросы, касающиеся долевого строительства, незаконной и точечной застройки, реформы ОСИ.





"Граждане регулярно высказывают недовольство, но со стороны уполномоченных органов действенных мер для решения этих проблем пока нет. До конца года жду от правительства конкретных результатов в данном направлении", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент на расширенном заседании правительства высказался о снижении административной нагрузки на бизнес.