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Алматы попал в "желтую зону"

На сегодняшний день в зоне повышенного риска распространения инфекции находятся 2 региона.

Фото : Zakon.kz16 ноября 2020, 19:52

Алматы попал в желтую зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в красном квадрате - в зоне повышенного риска распространения инфекции находятся 2 региона: Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

В желтой зоне - умеренного риска находятся Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области, города Нур-Султан и Алматы, - сказал он.

Остальные регионы находятся в относительно благополучной зеленой зоне низкого риска распространения инфекции.


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