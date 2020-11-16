Алматы попал в "желтую зону"
На сегодняшний день в зоне повышенного риска распространения инфекции находятся 2 региона.
Фото : Zakon.kz16 ноября 2020, 19:52
Алматы попал в желтую зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день в красном квадрате - в зоне повышенного риска распространения инфекции находятся 2 региона: Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
В желтой зоне - умеренного риска находятся Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области, города Нур-Султан и Алматы, - сказал он.
Остальные регионы находятся в относительно благополучной зеленой зоне низкого риска распространения инфекции.
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