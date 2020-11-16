В Костанайской области усилят ограничительные меры

Усиление рассчитано на неделю.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заявил об усилении ограничительных мер в регионе, передает zakon.kz.

Вместе с тем, некоторыми субъектами предпринимательства несмотря на введенные ограничительные меры допускаются грубые нарушения постановления главного санитарного врача, что влечет за собой ухудшения эпидемиологической ситуации в области. В связи с чем, оперативным штабом принято решение о введении дополнительных ограничений сроком на одну неделю, - значится в Instagram главы региона.

Оперативным штабом решено принять следующие меры:

- запретить работу крытых спортивных объектов;

- в пунктах общепита разрешено находиться за одним столом не более 4 человек. Работа на вынос и доставку ограничено до 22:00;

- пунктам общепита загородного придорожного сервиса разрешено работать только на вынос и доставку без ограничений по времени;

- запрещена работа бассейнов, в том числе в банях и саунах;

- работа саун и бань ограничена с 9:00 до 19:00;

- приостановлена работа санаториев и баз отдыха;

- запрещена работа магазинов по продаже запчастей для авто и сельхоз техники в выходные и праздничные дни;

- работу медико-социальной сферы переведут на режим карантина;

- запрещена работа детских секций, кружков и факультативов;

- приостановлено оказание плановых скринингов, кроме профилактических прививок;

- запрещен въезд/выезд на/с территории области и территорию Костаная и Рудного кроме сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, лицам, выезжающим по медицинским показаниям, транзитным пассажирам и автоперевозчикам.

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