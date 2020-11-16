Глава "Роскосмоса" хотел выкупить космический корабль у казахстанца

Также он хотел приобрести ракету "Энергия-М".

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин хотел приобрести космический корабль "Буран", передает zakon.kz.

Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе) ракеты "Энергия-М", - написал Рогозин в Twitter.

Второй летный экземпляр был готов к полету на станцию мир на 95-97%. Он должен был отправиться на станцию в 1991 году.

Летавший корабль разрушен в 2002 году упавшей крышей монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.

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