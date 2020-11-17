Прогноз погоды по территории Казахстана на 17 ноября

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-востоке гололед.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 ноября, сообщает zakon.kz.

Погоду восточной части РК будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы – пройдет снег с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

На западную половину страны будет оказывать влияние Северо-западный антициклон, с чем сохранится погода без осадков и понижение температуры воздуха.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-востоке гололед.

В Жамбылской области ожидаются местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области – туман.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются низовая метель, туман.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, днем в Туркестанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской –туман.

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