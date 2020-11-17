Пьяная мать порезала свою дочь в Акмолинской области

Сотрудники полиции начали досудебное расследование.

В ходе распития спиртного между женщинами произошел бытовой конфликт, из-за которого мать нанесла ножевое ранение своей дочери, сообщает zakon.kz.

11 ноября 2020г. в отдел полиции одного из районов области поступило телефонное сообщение от медсестры о том, что в приемный покой доставлена 35-летняя женщина с диагнозом: "Проникающая колотая рана между 4-5 ребром слева под лопаткой, алкогольное опьянение", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование по статье 106 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как позже выяснили полицейские, 11 ноября 2020г. пострадавшая, находясь у себя дома, распивала спиртное вместе со своей матерью. В ходе распития спиртного между ними произошел бытовой, словесный конфликт. В результате мама пострадавшей схватила кухонный нож и нанесла один удар своей дочери в область спины с левой стороны.

Кроме того выяснилось, что 58-летняя женщина в 1997г. привлекалась к уголовной ответственности по ст.195 ч.1 УК РК. Подозреваемая полностью признала свою вину. В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Проводится дальнейшее досудебное расследование.

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