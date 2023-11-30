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Законодательство РК

Большая труба убила мужчину в Акмолинской области: полиция начала расследование

Большая труба убила мужчину в Акмолинской области: полиция начала расследование Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области полиция начала досудебное расследование по факту гибели рабочего, сообщает Zakon.kz.

28 ноября в отдел полиции поступило сообщение о том, что при госпитализации в столичную больницу скончался 34-летний мужчина.

Полицейские предварительно установили, что погибший является разнорабочим на одном из предприятий по строительству инженерных сооружений.

"Во время проведения работ по монтажу трубопроводных сетей на голову мужчины упала пластиковая труба диаметром 280 сантиметров, длиной 13 метров", – говорится в сообщении. 

По данному факту начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как ответили в ведомстве, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка государственного инспектора труда.

Ранее в Костанайской области рабочий погиб на горно-обогатительном предприятии. 

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