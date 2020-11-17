Казахстан направит в Кыргызстан гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
В Кыргызстан будет поставлено 400 комплектов мобильных аппаратов ИВЛ.
Фото : primeminister17 ноября 2020, 08:59
По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Правительство РК в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией окажет гуманитарную помощь Кыргызской Республике, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В Кыргызстан будет поставлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях.
Решение было принято в связи с официальным обращением кыргызской стороны в целях обеспечения населения изделиями медицинского назначения.
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