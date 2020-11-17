Новые дороги появятся в Алматы

Продолжается строительство трех транспортных развязок.

По итогам года доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии в Алматы, будет доведена до 80%. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram рассказал о строительстве и ремонте дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как и в прошлом году основной объем работ производится в Новом Алматы. Жители бывших сел, ставших городскими микрорайонами, не раз поднимали вопросы отсутствия дорог и тротуаров. К решению приступили в прошлом году, скорректировав бюджет и выделив средства на инфраструктурное преображение отдаленных от центра жилых зон, — написал Б. Сагинтаев.

По его словам, ближайшие две недели дорожные рабочие должны завершить запланированный на этот год объем работ. Таким образом, доля дорог мегаполиса, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, будет доведена до 80%.

Необходимо отметить, что в 2020 году средним ремонтом охвачено 283 улицы протяженностью 200 км, в том числе 177 улиц в отдаленных микрорайонах. На сегодняшний день отремонтировано 265 улиц, ведутся работы на 18 улицах протяженностью 18 км.

Кроме того, в текущем году ведется строительство новых дорог на 177 улицах протяженностью 47,8 км. Завершено строительство дорог на 144 улицах протяженностью 35 км. До конца года планируется завершить строительство дорог на оставшихся 33 улицах протяженностью 12,8 км.

Новые дороги строятся в микрорайонах Ожет, Улжан-1, Улжан-2, Шанырак-2, Айгерим-1, Айгерим-2, Дархан-Байбесик, Трудовик (Томирис), Алгабас-АЗТМ, Жас Канат, Карасу,2 Кок-Кайнар, Акбулак, Саялы-2. Из них введены в эксплуатацию: Айгерим-1, Айгерим-2, Шанырак-2, Улжан-1, Дархан-Байбесик. В целом здесь проживает более 122 тыс. человек.

Вместе с тем в 2020 году продолжается строительство трех транспортных развязок на пересечениях пр. Рыскулова — ул. Емцова, пр. Сейфуллина — ул. Жансугурова, ул. Бухтарминская — Кульджинский тракт. Ведется пробивка пр. Абая и ул. Саина. Планируется завершить строительство четырех надземных пешеходных переходов на ул. Северное кольцо — севернее ул. Москвина, ул. Северное кольцо — севернее ул. Жумабаева, ул. Северное кольцо — южнее ул. Бурундайской, ул. Майлина — ул. Тукая.

Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочих объездов объектов строительства дорог, путепроводов и дорожных развязок поручил строго соблюдать качество работ и сроки сдачи в эксплуатацию.

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