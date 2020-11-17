Усть-Каменогорск случайно "переименовали"
На новой вывеске не оказалось одной буквы.
Фото : кадр из видео17 ноября 2020, 09:29
Жителей Усть-Каменогорска удивило странное название города, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
На въезде в город устанавливали буквы с названием областного центра на латинице и… случайно переименовали город. На новой вывеске почему-то не оказалось одной буквы. Сооружение на оживленном участке, ведущем в сторону границы, появилось несколько дней назад и практически сразу вызвало бурю вопросов.
Чиновники комментировать ситуацию отказались, сославшись на занятость, а в социальных сетях написали, что монтаж конструкции еще не завершен – и критиковать их рано. Мол, буква "S" вернется в название города чуть ли не в ближайшие часы. Наблюдательные горожане обратили внимание и на другое: сооружение еще только появилось, а уже начинает ржаветь.
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