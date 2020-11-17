Горячие новости
Читайте также

Усть-Каменогорск случайно "переименовали" 

На новой вывеске не оказалось одной буквы.

Фото : кадр из видео17 ноября 2020, 09:29

Жителей Усть-Каменогорска удивило странное название города, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

На въезде в город устанавливали буквы с названием областного центра на латинице и… случайно переименовали город. На новой вывеске почему-то не оказалось одной буквы. Сооружение на оживленном участке, ведущем в сторону границы, появилось несколько дней назад и практически сразу вызвало бурю вопросов.

Чиновники комментировать ситуацию отказались, сославшись на занятость, а в социальных сетях написали, что монтаж конструкции еще не завершен – и критиковать их рано. Мол, буква "S" вернется в название города чуть ли не в ближайшие часы. Наблюдательные горожане обратили внимание и на другое: сооружение еще только появилось, а уже начинает ржаветь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты