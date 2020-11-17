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Сотрудника ЦОНа можно будет вызвать в офис

Запуск такого механизма планируется по аналогии персонального менеджера в банках.

Фото : 24.kz17 ноября 2020, 09:39

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о совершенствовании процесса оказания госуслуг, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мусина, сейчас внедряют всевозможные удобные для населения решения. Одним из таких решений станет доставка готовых документов сотрудниками ЦОНа.

Еще в качестве примера планируется запуск механизма оказания услуги путем вызова персонального оператора ЦОН к себе в офис по аналогии персонального менеджера в банках, - уточнил он.

Глава ведомства добавил, что количество госуслуг, оказываемых в электронном виде, ежегодно растет.

Сейчас в госреестре почти 700 услуг, из них 85,5% онлайн. Наша цель довести этот показатель до 90%, - добавил Мусин.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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