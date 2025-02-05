Как и кто в Казахстане может вызвать сотрудника ЦОН на дом
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" 4 февраля 2025 года выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом, сообщает Zakon.kz.
Но, сразу же идет уточнение, что эта услуга доступна не для всех, а только для определенной категории граждан.
Так, воспользоваться услугой могут:
- лица с ограниченными возможностями 1 и 2 группы;
- Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
- лица с ограниченными возможностями передвижения.
Также отмечено, что подать заявку можно двумя способами: через сайт gov4c.kz и по номеру 1414.
Как оставить заявку на сайте
- Перейти на сайт gov4c.kz и выбрать вкладку "Услуги для граждан".
- Выбрать раздел "Госуслуги для лиц с особыми потребностями".
- Заполнить необходимые данные и отправить заявку.
Как оставить заявку в едином контакт-центре
Для этого необходимо позвонить по номеру 1414 и оставить заявку на получение данной услуги.
"Оператор ЦОН свяжется с услугополучателем в течение семи рабочих дней после подачи заявки, чтобы уточнить наличие всех необходимых документов, а затем назначит дату и время визита".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"
Напомним, что в 2025 году размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно ранее рассказал корреспондент Zakon.kz.
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