Как и кто в Казахстане может вызвать сотрудника ЦОН на дом

В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" 4 февраля 2025 года выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом, сообщает Zakon.kz.

Но, сразу же идет уточнение, что эта услуга доступна не для всех , а только для определенной категории граждан.

Так, воспользоваться услугой могут:

лица с ограниченными возможностями 1 и 2 группы;

Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

лица с ограниченными возможностями передвижения.

Также отмечено, что подать заявку можно двумя способами: через сайт gov4c.kz и по номеру 1414.

Как оставить заявку на сайте

Перейти на сайт gov4c.kz и выбрать вкладку "Услуги для граждан". Выбрать раздел "Госуслуги для лиц с особыми потребностями". Заполнить необходимые данные и отправить заявку.

Как оставить заявку в едином контакт-центре

Для этого необходимо позвонить по номеру 1414 и оставить заявку на получение данной услуги.

"Оператор ЦОН свяжется с услугополучателем в течение семи рабочих дней после подачи заявки, чтобы уточнить наличие всех необходимых документов, а затем назначит дату и время визита". Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

Напомним, что в 2025 году размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно ранее рассказал корреспондент Zakon.kz.