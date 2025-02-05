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Общество

Как и кто в Казахстане может вызвать сотрудника ЦОН на дом

ЦОН, зал ожидания, правительство для граждан, центры обслуживания населения, пенсионеры, пенсионный возраст, пожилые люди , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 11:06 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" 4 февраля 2025 года выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом, сообщает Zakon.kz.

Но, сразу же идет уточнение, что эта услуга доступна не для всех, а только для определенной категории граждан.

Так, воспользоваться услугой могут:

  • лица с ограниченными возможностями 1 и 2 группы;
  • Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
  • лица с ограниченными возможностями передвижения.

Также отмечено, что подать заявку можно двумя способами: через сайт gov4c.kz и по номеру 1414.

Как оставить заявку на сайте

  1. Перейти на сайт gov4c.kz и выбрать вкладку "Услуги для граждан".
  2. Выбрать раздел "Госуслуги для лиц с особыми потребностями".
  3. Заполнить необходимые данные и отправить заявку.

Как оставить заявку в едином контакт-центре

Для этого необходимо позвонить по номеру 1414 и оставить заявку на получение данной услуги.

"Оператор ЦОН свяжется с услугополучателем в течение семи рабочих дней после подачи заявки, чтобы уточнить наличие всех необходимых документов, а затем назначит дату и время визита".Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

Напомним, что в 2025 году размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно ранее рассказал корреспондент Zakon.kz.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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