Обязательную маркировку введут на алкоголь, обувь, лекарства и молочную продукцию

В настоящее время по данным товарам проводятся пилотные проекты.

Какие товары будут подлежать обязательной маркировке, рассказал председатель правления АО "Казахстелеком" Куанышбек Есекеев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров совместно с уполномоченными государственными органами проводятся пилотные проекты по четырем товарным группам.

Пилотный проект по алкогольной продукции стартовал 1 июня 2019 года. Была апробирована вся цепочка - от нанесения кода до вывода товара из оборота. По словам главы "Казахтелекома", планируемая дата ввода обязательной маркировки по алкогольной продукции - 1 апреля 2021 года.

Проект по обувным товарам начат 30 июля 2019 года. Был апробирован процесс нанесения кода. Планируемая дата ввода обязательной маркировки - 1 июля 2021 года.

По лекарственным средствам пилотный проект стартовал 9 сентября 2019 года. До конца 2020 года будет проведено тестирование в ТОО "СК Фармация" с использованием технологии этикетирования. Планируемая дата ввода обязательной маркировки лекарственных средств - 1 января 2022 года, - уточнил Куанышбек Есекеев.

1 октября 2020 года был начал пилот по молочной продукции. В настоящее время готовится маркировка экспорта в Российской Федерации. Планируемая дата ввода обязательной маркировки - 1 января 2022 года.

Напомним, с 1 октября 2020 года была введена обязательная маркировка сигарет. Остальные виды табачных изделий - сигары, сигариллы, стики начнут маркировать с 1 апреля 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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