В Костанайской области ограничат движение жителей с 10 ночи до 6 утра

Главный санврач Костанайской области внес изменения в прежнее постановление.

В Костанайской области вводятся новые ограничения, передает zakon.kz.

Главный санврач Костанайской области Владимир Нечитайло сегодня, 17 ноября, внес изменения в прежнее постановление. В документе говорится, что:

- у прибывающих в Казахстан пассажиров международных авиасообщений, не являющихся гражданами Казахстана должна быть справка ПЦР с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

- жителям ограничат передвижение по территории населенных пунктов Костанайской области с 22:00 часов до 06:00 часов;

- вводится запрет на передвижение пассажирского междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси);

- общественному транспорту разрешено работать с максимальным выходом на линии в часы пик в будние дни с 06:00 часов до 21:00 часов. В выходные и праздничные дни их работа приостанавливается, за исключением общественного транспорта в город Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО "ССГПО" в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа;

- такси запрещается работать с 22:00 часов до 06:00 часов, водители и пассажиры должны обязательно носить маски;

- запрещается въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию (-и) города Костанай, город Рудный, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении. При этом, разрешено беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением прибытия в областной центр и город Рудный;

- разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные блокпосты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для:

лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов; транспортных средств, перевозящих вахтовых работников; транспорта и лиц указанных в подпункте 7 пункта 2; транспорта и лиц, задействованных в проведении природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью); лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач), при предоставлении правоустанавливающих документов; передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью;

- разрешается работа ТРЦ, ТК, торговых сетей, непродовольственных магазинов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30%, с ограничением режима работы с 10:00 часов до 20:00 часов;

- при этом в выходные и праздничные дни приостановить работу объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.

Накануне стало известно, что в Костанайской области на неделю усилят ограничительные меры.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!