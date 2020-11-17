Девушка-трансгендер из Казахстана рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой

Она до сих пор любит ее.

Наташа Максимова когда-то была мальчиком из Казахстана. А теперь, после смены пола, успешно работает в России моделью и крутит романы со звездами российского шоу-бизнеса. О своих отношениях с актрисой, режиссером Ренатой Литвиновой Максимова рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак, передает zakon.kz.

Про детство Максимовой известно, что она родилась мальчиком в семье сварщика и воспитательницы детсада в Алматы. Тяга ко всему женскому проснулась у мальчика в возрасте 10 лет, не обходилось без давления со стороны одноклассников. Повзрослев, он с сестрой переехал в Европу, операцию по смене пола сделал в Бельгии. На данный момент Максимова - успешная российская модель и соблазнительница российских звезд женского пола.

Да, я была фрейлиной Ренаты Литвиновой, чем очень горжусь. Получала немного, в районе 2000 евро. Это было с 2014 года по 31 декабря 2019 года. Если бы я не ушла, я бы здесь (на интервью с Собчак - Прим.Ред) не сидела. Ушла от нее, потому что было нехорошо. Мы всегда зависим друг от друга. И когда ты от кого-то зависишь, ты хочешь, чтобы этот человек был рядом. А если вдруг ты для него либо сам откроешь другой мир, либо просто дашь ему какую-то свободу, то есть опасения, что он уйдет. И я даже считаю, что это в какой-то степени нормально. Мы сейчас общаемся. Я не могу расставаться навсегда. Рената одобрила каминг-аут. - сказала Наташа Максимова

Интересно, что манера разговора и тембр голоса Максимовой очень похож на то, как говорит и ведет себя Рената. Максимова призналась, что было тяжело расставаться с Ренатой, она была влюблена в нее тогда и до сих пор любит.

Щедрость - самое прекрасное качество Ренаты, но она может обидеть очень близких людей, - пояснила Максимова.

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