"Сокрытие случаев коронавируса" прокомментировали в Павлодарской области

Там отрицают факты сокрытия.

Руководитель департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области Батырбек Алиев объяснил расхождение данных в статистике по коронавирусу в регионе, передает zakon.kz.

По его словам, фактов сокрытия у них нет.

У нас фактов сокрытия нет. Мы все это уже проанализировали в начале ноября. Да, у нас, допустим, в октябре было незначительное расхождение - с лабораториями по учтенным/неучтенным случаям. Около 50 случаев мы выявили, что расхождение было в статистике. Однако хочу уточнить, что эти около 50 случаев, по ним всем своевременно были проведены противоэпидемические мероприятия, устанавливался круг контактных... Расхождение было, да, порядка 50, сейчас они все учтены, в статистике они "сидят", в общей статистике. Могу сказать, что на сегодня налажен учет и регистрация КВИ, ежедневно с лабораториями идет сверка. Поэтому фактов сокрытия у нас нет, могу сказать точно, - сказал Алиев.

Накануне на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Президент Казахстана сообщил, что в нескольких регионах страны скрывали новые случаи КВИ. Были упомянуты Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области.

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