Итоги первой четверти подвели в Минобразования
В комбинированном формате обучалось более миллиона детей.
Фото : Pixabay17 ноября 2020, 12:40
Вице-министр образования и науки Рустем Бигари подвел итоги первой четверти в школах в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz.
По его словам, в комбинированном формате обучалось более миллиона детей.
2-3 млн детей в учились в дистанционном формате. Для этого использовались порядка восьми обучающих платформ, которые были внедрены в образовательных учреждениях, - рассказал Бигари.
Всего за четверть было выставлено более 82 млн оценок было выставлено, было выдано более 40 млн домашних заданий и контрольных работ.
В работе были задействованы более 2 млн родителей и 3 млн обучающихся. Использовались телеуроки. С учетом первой четверти мы провели подготовку и ко второй, - отметил он.
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