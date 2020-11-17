Итоги первой четверти подвели в Минобразования

В комбинированном формате обучалось более миллиона детей.

Вице-министр образования и науки Рустем Бигари подвел итоги первой четверти в школах в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

По его словам, в комбинированном формате обучалось более миллиона детей.

2-3 млн детей в учились в дистанционном формате. Для этого использовались порядка восьми обучающих платформ, которые были внедрены в образовательных учреждениях, - рассказал Бигари.

Всего за четверть было выставлено более 82 млн оценок было выставлено, было выдано более 40 млн домашних заданий и контрольных работ.

В работе были задействованы более 2 млн родителей и 3 млн обучающихся. Использовались телеуроки. С учетом первой четверти мы провели подготовку и ко второй, - отметил он.

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