Горячие новости
Читайте также

Итоги первой четверти подвели в Минобразования

В комбинированном формате обучалось более миллиона детей.

Фото : Pixabay17 ноября 2020, 12:40

Вице-министр образования и науки Рустем Бигари подвел итоги первой четверти в школах в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

По его словам, в комбинированном формате обучалось более миллиона детей.

2-3 млн детей в учились в дистанционном формате. Для этого использовались порядка восьми обучающих платформ, которые были внедрены в образовательных учреждениях, - рассказал Бигари.

Всего за четверть было выставлено более 82 млн оценок было выставлено, было выдано более 40 млн домашних заданий и контрольных работ.

В работе были задействованы более 2 млн родителей и 3 млн обучающихся. Использовались телеуроки. С учетом первой четверти мы провели подготовку и ко второй, - отметил он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты