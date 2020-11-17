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Родители жалуются, что дети не успевают сдавать домашнюю работу

Ученики второй смены еще находятся на уроках, когда уже надо сдавать домашнюю работу.

Фото : Pixabay17 ноября 2020, 12:53

Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Майра Мелдебекова рассказала, как преподаватели ставят оценки ученикам, передает zakon.kz.

Родители казахстанских школьников пожаловались, что оценки за домашнюю работу должны ставиться день в день. Из-за этого ученикам второй смены нужно сдать работы до 19:00, в то время, как у них все еще идут уроки в Zoom.

Все организации образования работают в информационной системе "Кунделик". Выставляются оценки учителями по итогам СОР и СОЧ автоматически. Учитель ежедневно ставит баллы. Эти же баллы переводятся. Так что говорить о том, что день в день выставляются оценки, не совсем верно, - сказала она.

По ее словам, на период дистанционного обучения вводится новая временная форма оценивания, так как при таком формате очень сложно осуществлять обратную связь.

Ежедневное достижение учащихся учителя должны оценивать в виде формативных заданий. На их основе выставляются баллы, - отметила она.


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