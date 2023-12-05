В школах Усть-Каменогорска сократили уроки из-за непогоды

Из-за непогоды ученикам второй смены сократили уроки в Усть-Каменогорске, школьники в городе Алтай учатся дистанционно, сообщает Zakon.kz.

5 декабря в некоторых школах Усть-Каменогорска сократили занятия у учащихся во вторую смену. из-за снегопада и порывистого ветра, пишет Yk-news.kz.



4 и 5 декабря школьники в городе Алтай учатся дистанционно. По словам местных жителей, раскисший снег превратился в колдобины на дорогах и тротуарах, также наблюдается гололедица.

Накануне в регионе объявляли штормовое предупреждение.

Непогода наблюдается также в Астане, где из-за гололеда пострадали 117 человек.

Где в Казахстане будет хорошая погода 6 декабря, читайте здесь.

