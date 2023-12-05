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В школах Усть-Каменогорска сократили уроки из-за непогоды

В школах Усть-Каменогорска сократили уроки из-за непогоды Фото: pixabay
Из-за непогоды ученикам второй смены сократили уроки в Усть-Каменогорске, школьники в городе Алтай учатся дистанционно, сообщает Zakon.kz.

5 декабря в некоторых школах Усть-Каменогорска сократили занятия у учащихся во вторую смену. из-за снегопада и порывистого ветра, пишет Yk-news.kz. 

4 и 5 декабря школьники в городе Алтай учатся дистанционно. По словам местных жителей, раскисший снег превратился в колдобины на дорогах и тротуарах, также наблюдается гололедица.

Накануне в регионе объявляли штормовое предупреждение. 

Непогода наблюдается также в Астане, где из-за гололеда пострадали 117 человек. 

Где в Казахстане будет хорошая погода 6 декабря, читайте здесь. 

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