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Выезд на ПМЖ: внесены изменения

Изменения коснулись двух пунктов правил.

Фото : topmigrant.ru17 ноября 2020, 13:49

Постановлением Правительства РК от 12 ноября 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, передает zakon.kz.

В частности, изменения внесены в пункт, предусматривающий причины, по которым казахстанцам могут временно отказать в выезде из Казахстана.

Так, выезд за границу может быть временно ограничен на срок, предусмотренный трудовым договором (контрактом), при оформлении допуска к государственным секретам, говорится в документе.

Также в выезде из страны могут отказать по следующим причинам:

- если человек задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения либо привлечен в качестве подозреваемого, обвиняемого, либо в отношении его вынесено постановление о квалификации деяния подозреваемого - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда;
- осужден за совершение преступления - до отбытия наказания или освобождения от наказания;
- уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него судом, - до прекращения этих обязательств;
- проходит срочную воинскую службу - до завершения прохождения этой службы или до освобождения от нее;
сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Республики Казахстан - до устранения причин, послуживших основанием для отказа и представления достоверных сведений;
- является ответчиком в гражданском судопроизводстве - до вступления в законную силу решения суда;
- имеет налоговую задолженность - до полного ее погашения;
- является должником по исполнительному производству.

Кроме того, дополнен пункт по предоставлению документов, необходимых для выезда на МПЖ за пределы РК, в органы внутренних дел.

К ранее утвержденному списку добавились новые.

Так, предоставляется:
- заключенное со взыскателем мировое соглашение, утвержденное судом;
- соглашение об урегулировании спора со взыскателем в порядке медиации;
- документы, подтверждающие исполнение взыскания или иного требования исполнительного документа;
- документы, подтверждающие отмену решения соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ, если гражданин РК является должником по исполнительному производству.

Полностью посмотреть список документов можно здесь.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (16 ноября).


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