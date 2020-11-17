Учитель в Караганде заразила школьников коронавирусом 

Каждый эпидочаг расследуется индивидуально и устанавливается число контактных.

Обучающиеся в дежурных классах школьники заболевают коронавирусной инфекцией чаще, чем их ровесники, которые обучаются из дома в дистанционном формате, заявила на брифинге председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

В абсолютных цифрах кажется, что дети, которые обучаются из дома, болеют чаще. Но если сравнить данные, становится ясно, что дети, которые обучаются в дежурных классах, болеют чаще. То есть дети, которые обучаются оффлайн в школах, они в удельном весе заболевают больше, чем дети, которые обучаются дистанционно из дома, — заявила Есмагамбетова.

Она напомнила, что каждый эпидочаг расследуется индивидуально и устанавливается число контактных.

По ее данным, к этому часу зарегистрировано 302 случая среди детей, которые обучались в дежурных классах, и установлено 3 219 контактных. 740 случаев КВИ среди детей, которые обучались дистанционно, однако по ним круг контактных намного ниже - всего 1056 человек.

То есть, если дети учатся оффлайн, то количество контактных увеличивается. Увеличение количества контактных это тоже риск заболевания среди контактных. Если дети обучаются в школе, то мы же понимаем, что круг контактов увеличивается. То есть доподлинно установить, контактировал ребенок только в этом классе или он контактировал с детьми с другой параллельного класса, достаточно сложно, — объяснила глава Комитета.

Поэтому, по ее словам, когда выявляются случаи заболевания среди школьников и среди учителей, как правило, число контактов увеличивается, и зачастую школы в целом уходят на карантин, а не только один класс.

Дети, несмотря на то, что переносят легче, но по-прежнему могут быть источником инфекций. Как для учителей, так и для родных. Например, в Караганде был завозной случай из России. Заразилась от этого больного учитель, она пришла в класс, от нее заразились ученики, и они в свою очередь заразили своих домашних. Это еще раз подтверждает, что дети передают инфекцию, — заключила Есмагамбетова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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