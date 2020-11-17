Может ли судья запретить употреблять алкоголь?

Такие ограничения предусматривает Кодекс об административных правонарушениях.

Может ли судья вынести решение о запрете употреблять алкоголь? Недавно это вопрос всколыхнул соцсети, когда суд запретил трем казахстанцам выпивать, в том числе на Новый год. Насколько правомерное такое решение, ответила юрист, передает zakon.kz.

Так, статья 54 Кодекса РК Об административных правонарушениях устанавливает особые требования к поведению правонарушителей, - пояснила Шолпан Исмаилова.

При рассмотрении дела об административном правонарушении суд по собственной инициативе либо по ходатайству органов полиции или других участников производства по делу может установить особые требования к поведению лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное статьями 73, 73-1, 73-2, 127, 128, 131, 434, 435, 436, 440 (ч.3), 442 (ч. 3), 448, 461, 482, 485 (ч. 2) на срок от трех месяцев до одного года запретить:

- вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних или недееспособных членов его семьи;

- приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия;

- несовершеннолетним посещать определенные места, выезжать в другие местности без разрешения комиссии по защите прав несовершеннолетних;

- употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропных веществ.

При этом при установлении особых требований к поведению правонарушителя в сфере семейно-бытовых отношений (насильника и дебошира), для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд в исключительных случаях вправе запретить ему на срок до 30 суток проживать в одном доме или квартире с потерпевшим в случае наличия у него другого жилья.

Кроме того, в течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя его могут обязать являться в органы внутренних дел для профилактической беседы от одного до четырех раз в месяц.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!