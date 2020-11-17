"Отправлю Байгабулову". Торговцы без ПЦР-справок в вагоне взбесили пассажирку

Она возмутилась, что торговцев свободно запускают в вагон, а пассажирам необходимы ПЦР-справки.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал жалобу по факту стихийной торговли в поезде "Семей - Нур-Султан", передает zakon.kz.

Жительница Семея пожаловалась, что торговцы свободно заходят в вагоны в то время, как пассажирам необходимо предоставлять ПЦР-справки.

Следует отметить, что с учетом ограничительных карантинных мер по COVID-19 запрещена стихийная торговля на железнодорожном сообщении. Также согласно дополнительных ограничений не допускается посадка без справок ПЦР в поезда, следующих из ВКО в другие регионы Казахстана, - сообщил Байгабулов.

Сообщается, что по фактам нарушения будут приняты административные меры в отношении начальника поезда и проводника вагона.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!