"Отправлю Байгабулову". Торговцы без ПЦР-справок в вагоне взбесили пассажирку
Она возмутилась, что торговцев свободно запускают в вагон, а пассажирам необходимы ПЦР-справки.
Фото : Pixabay17 ноября 2020, 16:22
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал жалобу по факту стихийной торговли в поезде "Семей - Нур-Султан", передает zakon.kz.
Жительница Семея пожаловалась, что торговцы свободно заходят в вагоны в то время, как пассажирам необходимо предоставлять ПЦР-справки.
Следует отметить, что с учетом ограничительных карантинных мер по COVID-19 запрещена стихийная торговля на железнодорожном сообщении. Также согласно дополнительных ограничений не допускается посадка без справок ПЦР в поезда, следующих из ВКО в другие регионы Казахстана, - сообщил Байгабулов.
Сообщается, что по фактам нарушения будут приняты административные меры в отношении начальника поезда и проводника вагона.
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