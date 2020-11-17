Суда прикаспийских стран смогут проходить через порты Казахстана

Соглашение призвано повысить транзитный потенциал казахстанских портов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о судоходстве", передает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Соглашение призвано повысить транзитный потенциал казахстанских портов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Как ранее отмечал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, основные положения соглашения о судоходстве направлены на упрощение разрешительного порядка транзитного прохода судов по внутренним водным путям сторон.

Так, соглашением определен срок рассмотрения заявки на транзитный проход – 10 дней, выдачу разрешения будет осуществлять уполномоченный орган. Из всех стран-участниц соглашения только Россия имеет внутренние водные пути, по которым возможно транзитное плавание судов.

В настоящее время разрешение на транзитный проход выдается правительством Российской Федерации, и его получение занимает от трех до шести месяцев.

Как пояснял Камалиев, поскольку только казахстанские компании будут иметь возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России, то уже сейчас прикаспийские страны (Азербайджан, Иран, Туркменистан), не являющиеся членами Евразийского союза, проявляют заинтересованность в задействовании казахстанских перевозчиков для перевозки грузов из портов на Каспии до портов на Черном море.

Что повышает транзитный потенциал казахстанских портов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

С учетом принятия соглашения возможно увеличение к 2025 году перевозок транзитом через водные пути России до 250-300 тысяч тонн грузов в год.

Также в рамках закона предусмотрен перевод двухсторонних перевозок на уведомительный порядок.

Ежегодно до 1 апреля уполномоченными органами будут согласовываться предварительные списки судов, которые будут осуществлять двусторонние перевозки. При необходимости в течение года эти списки могут корректироваться. При этом с принятием соглашения казахстанские перевозчики смогут осуществлять речные перевозки не только в пределах Иртышского бассейна, но и с выходом на реку Обь.

Вместе с тем прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахани и Волгограда.

Закон также предусматривает предоставление равных условий доступа к услугам портов, а также взаимное признание судовых документов и документов членов экипажей судов.

Это позволит упростить прохождение осмотра судов контролирующими органами в портах сторон соглашения. В рамках реализации соглашения сторонами запланировано принятие отдельного межведомственного договора по установлению требований к минимальному составу экипажей судов.

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