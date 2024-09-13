Новый рекорд ТМТМ – в порт Актау прибыл 200-й контейнерный поезд за этот год

В порт Актау прибыл двухсотый контейнерный поезд за 2024 год из КНР. Это новый рекорд Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с начала текущего года.

Он стал возможным благодаря сплоченной работе АО "НК "Қазақстан темір жолы" с железнодорожными и портовыми администрациями Китая, Азербайджана, Грузии и другими участниками ТМТМ.

Контейнерный поезд из казахстанского терминала города Сиань (КНР) прибыл в порт Актау, откуда после перегруза отправится в Азербайджан.

Фото: КТЖ

Терминал в Сиане является важным логистическим узлом, придавшим новый импульс развитию ТМТМ. Консолидация грузов здесь из различных провинций Китая позволила оптимизировать логистические процессы и дала высокие показатели перевозок.

Фото: КТЖ

За прошлый год транзитом по ТМТМ было перевезено 11 контейнерных поездов, а с начала текущего года на сегодняшний день достигнута рекордная отметка – 200 поездов.

Маршрут демонстрирует эффективные показатели и по срокам доставки грузов, они сокращены более чем в два раза.