Пять автомобилей столкнулись в Нур-Султане из-за гололеда
Пострадал один из водителей.
Фото : Млын.by17 ноября 2020, 20:58
Гололед стал причиной столкновения пяти автомашин в столице, сообщает zakon.kz.
Утром 17 ноября водитель мусоровоза КамАЗ, следуя по улице Аль-Фараби со стороны улицы Кошкарбаева, не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen Golf, стоявший на краю трассы. От удара Volkswagen откинуло на проезжую часть, где он столкнулся с автомобилем Hyundai Grand Starex, двигавшемся в попутном направлении.
Затем обе легковые машины откинуло на встречную полосу, где Volkswagen Golf столкнулась с другим КамАЗом, двигавшимся прямо со встречного направления. Hyundai Grand Starex в то же время столкнулся с Lada Kalina, также двигавшимся навстречу.
В результате дорожного происшествия телесные повреждения получил 27-летний водитель Volkswagen Golf. Он был доставлен в городскую больницу и после осмотра отпущен домой, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
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