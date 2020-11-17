Менеджер сети магазинов в Актобе обманул клиентов на 50 млн тенге

В прокуратуре заверяют, что дело останется уголовным. Ностальные подробности – секрет. Причем детали расследования не знают даже сами пострадавшие.

Менеджер сети магазинов строительных товаров обманул около десятка покупателей, сообщает zakon.kz.

Без денег оставил и фирму, в которой трудился сам. А пострадавшие боятся, что дело развалится, передает Первый канал "Евразия".

Представитель крупной строительной сети в карантин расслабляться не стал: придумал схему и пошел к предпринимателям. Сказал, что из-за пандемии нужно внести предоплату. Оптовики ему поверили, некоторые на слово – деньги отдали, не оформляя документы.

А здесь наш крупный поставщик, приходит его менеджер. За каких-то 2-3 часа и забрал у каждого из нас по 2, по 3 млн просто-напросто, а теперь на очной ставке он подтверждает, что я деньги, действительно, взял, но отнес "Домострою". Но "Домострой" в любом случае обманывать нас не будет, - уверена предпринимательница Нурсулу Мараткызы.

Владельцы сети утверждают, что деньги до кассы не дошли, якобы, осели в карманах бывшего сотрудника. Он обманул не только клиентов, но и работодателя. Просил отсрочку для покупателей и забирал стройматериалы. И если предприниматели средней руки отдали ему от 2-х до 8 млн тенге, то сама строительная сеть потеряла гораздо больше.

Согласно проведенной независимой аудиторской компании ущерб оценивался примерно в 35 млн, - информирует начальник службы безопасности строительного магазина Ергали Амангельдыулы.

Заявление в полицию написали в мае. Но спустя полгода до суда материалы так и не дошли. Обманутые клиенты беспокоятся, что уголовное дело может легко стать гражданским.

У нас очные ставки прошли, экспертиза его подписи подтвердила, подтвердили наши переводы, мы все это предоставили. Какие еще доказательства нужны прокуратуре, мы не понимаем, - задается вопросом Нурсулу Мараткызы.

Было принято решение о возврате дела для производства дополнительного расследования. Имеются некоторые моменты, которые необходимо было доработать, - говорит старший прокурор прокуратуры района Алматы Алмас Орынгалиев.

В прокуратуре заверили: дело останется уголовным. Остальные подробности – секрет. Причем детали расследования не знают даже сами пострадавшие.

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