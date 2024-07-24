Дольщиков обманули в Алматы на 290 млн тенге
Согласно сообщению ведомства за 24 июля 2024 года, в 2022 году директор ТОО "Flora City Stroy" подала рекламу в социальные сети о начале строительства ЖК "Lantana" и "Flora", не имея разрешения на строительство.
"Злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием потенциальных покупателей заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34-х дольщиков в размере 290 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Алматы
Районная прокуратура после направила материалы в Управление полиции Бостандыкского района для проведения досудебного расследования.
"Приговором Бостандыкского районного суда от 21.06.2024 г. гражданка "К" признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК ("Мошенничество в особо крупном размере") и лишена свободы сроком на 6 лет 8 месяцев".Пресс-служба прокуратуры Алматы
В ведомстве подчеркнули, что изъятые участки будут реализованы в счет возмещения ущерба потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.
"Прокуратура Алматы призывает граждан быть бдительными при покупке недвижимости и проверять наличие разрешительных и правоустанавливающих документов", – заключили в пресс-службе.
Ранее Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало фото подозреваемых в совершении хищений в особо крупном размере из АО "Qarmet". Ознакомиться подробнее можно по ссылке.