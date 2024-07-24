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Законодательство РК

Дольщиков обманули в Алматы на 290 млн тенге

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы осудили мошенницу, завладевшую деньгами дольщиков. Прокуратура Наурызбайского района озвучила подробности следствия, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению ведомства за 24 июля 2024 года, в 2022 году директор ТОО "Flora City Stroy" подала рекламу в социальные сети о начале строительства ЖК "Lantana" и "Flora", не имея разрешения на строительство.

"Злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием потенциальных покупателей заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34-х дольщиков в размере 290 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Районная прокуратура после направила материалы в Управление полиции Бостандыкского района для проведения досудебного расследования.

"Приговором Бостандыкского районного суда от 21.06.2024 г. гражданка "К" признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК ("Мошенничество в особо крупном размере") и лишена свободы сроком на 6 лет 8 месяцев".Пресс-служба прокуратуры Алматы

В ведомстве подчеркнули, что изъятые участки будут реализованы в счет возмещения ущерба потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

"Прокуратура Алматы призывает граждан быть бдительными при покупке недвижимости и проверять наличие разрешительных и правоустанавливающих документов", – заключили в пресс-службе.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало фото подозреваемых в совершении хищений в особо крупном размере из АО "Qarmet". Ознакомиться подробнее можно по ссылке.

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