ВОЗ: вакцина не остановит COVID-19

Вакцины от коронавируса будет недостаточно для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает zakon.kz.

По его словам, властям всех стран по-прежнему нужно продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию и уход за больными.

В ВОЗ отметили, что вакцина — это лишь дополнение к другим рычагам, которые у нас имеются, но ни в коем случае не их замена.

Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска», — добавил гендиректор ВОЗ.

В мире разработано несколько вакцин от коронавируса, которые находятся на разных стадиях испытаний.

Since the beginning of the #COVID19 pandemic, we knew that a vaccine would be essential for bringing the pandemic under control. But it’s important to emphasise that a vaccine will complement the other tools we have, not replace them. #EB147 #ACTogether