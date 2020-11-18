В Актюбинской области загорелись 15 тонн семечек

Огонь распространился на 100 кв. м и мог спровоцировать взрыв на маслозаводе.

На станции Жазык Актюбинской области потушили сильный пожар на маслозаводе, сообщает zakon.kz.

Огонь распространился на 100 кв. м и мог спровоцировать взрыв, поэтому на помощь районной пожарной техники пришлось отправлять еще и бригаду из областного центра, передает КТК.

Лишь общими силами удалось через три часа устранить огонь.

Там сушились семена от подсолнуха, в общем количестве – 15 тонн. Данное загорание было ликвидировано на сегодняшний момент. Жертв и пострадавших нет. Причина загорания устанавливается, - говорит начальник управления ДЧС Актюбинской области Евгений Овчарский.

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