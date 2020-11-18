Местами по Казахстану ожидаются туман, низовая метель и гололед

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Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 ноября, сообщает zakon.kz.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдет снег. Лишь на запад и юго-запад страны будет оказывать влияние антициклон с центром над Самарой, ввиду чего сохранится погода без осадков,. - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юго-востоке – гололед.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман. Ночью и утром в Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

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