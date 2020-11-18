Чемпионат Казахстана по стендовой стрельбе стартовал в Алматы
ЧРК продлится до 23 ноября.
Фото : sports.kz18 ноября 2020, 07:15
В Алматы стартовал чемпионат Республики Казахстан по стендовой стрельбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Соревнования проводятся в соответствии всем санитарно-эпидемиологическим нормам.
Каждый участник турнира, а также находящийся на объекте персонал предоставили справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.
В чемпионате принимают участие стрелки из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кызылординской и Мангистауской области.
Общее количество участников не превышает 100. ЧРК продлится до 23 ноября.
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