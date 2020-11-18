Чемпионат Казахстана по стендовой стрельбе стартовал в Алматы

ЧРК продлится до 23 ноября.

В Алматы стартовал чемпионат Республики Казахстан по стендовой стрельбе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Соревнования проводятся в соответствии всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

Каждый участник турнира, а также находящийся на объекте персонал предоставили справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.

В чемпионате принимают участие стрелки из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кызылординской и Мангистауской области.

Общее количество участников не превышает 100. ЧРК продлится до 23 ноября.

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