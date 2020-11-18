В Казахстане был зафиксирован резкий взлет заболеваемости COVID-19

Всего в стране подтверждено 122 335 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 682 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 122 335 случаев, из них:

в городе Алматы - 15324(+35),

в городе Нур-Султан - 15314(+79),

в ВКО - 14156 (+230),

в Атырауской области - 11460(+11),

в Карагандинской области - 10859(+18),

в ЗКО - 7564(+37),

в Алматинской области - 5415(+17),

в городе Шымкент - 5303(+6),

в СКО - 5181(+74),

в Павлодарской области - 5144(+61),

в Костанайской области - 4429(+58),

в Акмолинской области - 4358(+41),

в Жамбылской области - 4272(+8),

в Туркестанской области - 3446(+2),

в Актюбинской области - 3423(+3),

в Мангистауской области - 3418(+2),

в Кызылординской области - 3269(+0).

За прошедшие сутки в Казахстане 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 33

город Алматы - 50

Акмолинская область - 66

Атырауская область - 2

Восточно-Казахстанская область - 98

Жамбылская область - 7

Западно-Казахстанская область - 23

Карагандинская область - 44

Костанайская область - 1

Павлодарская область - 54

Северо-Казахстанская область - 75

Итого выздоровевших в Казахстане - 110835.

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