В Казахстане был зафиксирован резкий взлет заболеваемости COVID-19
Всего в стране подтверждено 122 335 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 682 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 122 335 случаев, из них:
в городе Алматы - 15324(+35),
в городе Нур-Султан - 15314(+79),
в ВКО - 14156 (+230),
в Атырауской области - 11460(+11),
в Карагандинской области - 10859(+18),
в ЗКО - 7564(+37),
в Алматинской области - 5415(+17),
в городе Шымкент - 5303(+6),
в СКО - 5181(+74),
в Павлодарской области - 5144(+61),
в Костанайской области - 4429(+58),
в Акмолинской области - 4358(+41),
в Жамбылской области - 4272(+8),
в Туркестанской области - 3446(+2),
в Актюбинской области - 3423(+3),
в Мангистауской области - 3418(+2),
в Кызылординской области - 3269(+0).
За прошедшие сутки в Казахстане 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 33
город Алматы - 50
Акмолинская область - 66
Атырауская область - 2
Восточно-Казахстанская область - 98
Жамбылская область - 7
Западно-Казахстанская область - 23
Карагандинская область - 44
Костанайская область - 1
Павлодарская область - 54
Северо-Казахстанская область - 75
Итого выздоровевших в Казахстане - 110835.
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