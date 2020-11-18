Это пятая лаборатория в области.

Лабораторию, которая проводит ПЦР-исследования, откроют в СКО. Она появится в клинико-диагностической лаборатории "Олимп". Об этом на площадке региональной службы центральных коммуникаций сообщил и.о. руководителя управления здравоохранения СКО, сообщает zakon.kz.

Нурлан Айманов отметил, что открытие лаборатории позволит при необходимости проводить свыше 3 тысяч ПЦР-исследований в сутки.

Это пятая лаборатория в области. Имеющиеся четыре сейчас проводят в день от 1200 до 1500 исследований. Для сравнения, во время первой волны их мощность не превышала 800. Быстрее североказахстанцы стали получать результаты теста. Если раньше на это уходило 8-10 дней, то сейчас не больше 3 суток. За время пандемии в СКО провели свыше 146 тысяч исследований на КВИ. 3,4% из них были с положительным результатом.

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