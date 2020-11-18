О рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю сообщила ВОЗ

Инфицированы почти 4 млн человек.

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 59 тысяч, передает zakon.kz.

Согласно данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире было зарегистрировано 3 977 223 новых случая заражения и 59 699 летальных исходов. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было выявлено 3 695 495 новых заболевших, а умерли 54 835 человек.

Хотя регион Европы продолжает сообщать о самом большом числе заболевших (46%), на минувшей неделе оно снизилось на 10% (по сравнению с прошлой неделей) вследствие усиления мер в области общественного здравоохранения и общественных мер, - приводит текст ВОЗ ТАСС.

В Старом Свете с 8 по 15 ноября было зарегистрировано 1 840 085 случаев заражения и 29 043 умерших.

В Северной и Южной Америке за неделю число заразившихся выросло более чем на 1,45 млн, умерли более 19 тысяч человек. В регионе Юго-Восточной Азии заразились более 373 тысячи человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 4,5 тысячи.

В США число заразившихся увеличилось более чем на 1 млн, в Индии - свыше чем на 306 тысяч, в Италии - более чем на 242 тысячи, во Франции - свыше чем на 203 тысячи, в Бразилии - более чем на 179 тысяч. Далее следуют Великобритания, где за семь дней было зарегистрировано почти 173 тысяч новых случаев инфицирования, Польша (более 169 тысяч), Россия (более 151 тысячи), Германия (почти 132 тысячи) и Испания (более 87 тысяч).

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