Новую модель по укреплению межэтнического согласия запускают в Алматинской области

Одной из задач Дома дружбы является показать разнообразие этнокультурных центров Жетысуского края.

Елбасы Нурсултан Назарбаев, в заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, отметил, что в Казахстане приняты соответствующие законы, согласно которым любые действия, нарушающие межэтническое и межконфессиональное согласие, являются неконституционными. Кроме того он подчеркнул, что в информационно-идеологической работе АНК следует уделить особое внимание укреплению толерантности и борьбе с ксенофобией среди молодежи, сообщает zakon.kz.

Ассамблея народа Казахстана все еще остается важнейшим инструментом успешной реализации государственной политики в межэтнической сфере и действенной площадкой, в рамках которой обеспечивается взаимодействие всех этносов, населяющих нашу страну. С целью укрепить межэтнические согласия и показать разнообразие этнокультурных центров Жетысуского края в регионе запускают 4 крупных проектов, реализация которых уже началась. Об этом сообщила директор "Дома Дружбы" в Алматинской области, Сандугаш Дуйсенова на информационной площадке "JETISÝ MEDIA".

Первый реализуемый проект "Jer Janaty Jetisy". Он направлен на популяризацию предпринимательской деятельности, путем обучения и выделения грантов для старта новых предприятий. В рамках этого проекта мы намерены осуществить поиск сельской молодежи, посредствам социального опроса. Обучить, сопроводить и продвигать их бизнес - идеи. В рамках проекта планируется выдать соответствующие сертификаты, - поделилась Сандугаш Дуйсенова.

Одной из задач Дома дружбы является показать разнообразие этнокультурных центров Жетысуского края. И именно поэтому планируется проведение фестиваля "Made in Jetisу". По задумке авторов они намерены стимулировать производителей домашнего производства выйти в свет, то есть сделать из их продукции бренд и показать их уникальное производство обществу.

Помимо фестиваля планируем провести международный форум "Qyryltai". Организация проекта будет проходить при непосредственном участии делегатов из стран СНГ с целью ознакомления с традициями, обычаями и бытностью своих народов, которые в силу разных причин оказались в Казахстане. А в результате реализации настоящего проекта будет сформировано представление молодого поколения о дружбе между народами. Кроме того, в планах создать экологический заповедник Этноаул. Национально-культурный комплекс познакомит посетителей с богатой историей, культурой, искусством и традициями народов, проживающих в Жетысуском крае, здесь любой желающий перенесется в этнокультурную среду цивилизации и полностью насладится повседневной и праздничной жизнью, - сказала спикер.

Сандугаш Дуйсенова также отметила, что на сегодняшний день ведется активная работа по осуществлению вышеперечисленных проектов. Учреждение готовит меморандумы для сотрудничества с другими управлениями и департаментами.

Помимо проектов еще одной хорошей новостью является создание долгожданного логотипа "Дома Дружбы". Работы художников уже отобраны, жетысусцам осталось только выбрать лучшее творение. Для этого необходимо проголосовать за понравившуюся работу на сайте учреждения и совсем скоро новый логотип появится у "Дома Дружбы" Алматинской области.

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