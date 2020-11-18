Почтовую марку с изображением Батырхана Шукенова выпустили в Казахстане

Тираж марок – 10 тысяч экземпляров.

Памятную почтовую марку с изображением Батырхана Шукенова выпустило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Основой марки стал портрет певца, сделанный фотографом Жанарбеком Аманкуловым. Тираж марок – 10 тысяч экземпляров, сообщает zakon.kz.

Как объясняет Наргиз Шукенова, директор Фонда им. Батырхана Шукенова, в этом году исполнилось пять лет, как Батыр ушел из жизни, а памятные акции по всей стране показали, насколько близкой и важной была персона музыканта для казахстанцев. Фонд им. Батырхана Шукенова инициировал проект выпуска памятной марки из серии "Деятели искусств", а Фонд Булата Утемуратова поддержал идею и помог ее реализовать.

К выходу марки приурочили акцию #BatyrLetters, в рамках которой горожане смогут бесплатно отправить открытку с изображением артиста близкому человеку. Цель кампании – почтить память музыканта и объединить людей в разных городах страны. В десяти точках Алматы размещены почтовые ящики и наборы открыток с марками, где любой желающий может отправить свое послание. Эти точки расположены в книжных магазинах (три магазина "Алматыкітап баспасы", "Книжный город"), входном павильоне в Ботанический сад на ул. Тимирязева, в театре ARTиШОК, кафе "Petit Chocolate Coffee", "Неделька", киноцентре "Арман". Акция продлится до 16 декабря.

Этой акцией мы хотели сказать, что год оказался странным и сложным для всех, и люди в близости друг к другу стали представлять опасность, но нам хотелось бы людей неким безопасным способом объединить. Никаких памятных мероприятий наш Фонд в этом году провести не смог, так что хочется, чтобы люди чаще друг другу писали и были ближе хотя бы так, - рассказывает Наргиз Шукенова.

Открытки будут собирать и отправлять адресатам. Акция проводится совершенно бесплатно благодаря поддержке Фонда Булата Утемуратова.

Написанное от руки послание на памятной открытке безусловно теплее и интимнее, чем сообщение в мобильном мессенджере. Очевидно, такое послание мы отправим особенному человеку. И напишем в нем о любви, ее Батыр воспевал в своих композициях, а теперь передает через открытки. Я верю, что наша памятная акция #BatyrLetters поможет многим людям сблизиться, помириться, вспомнить совместные радостные моменты. Ведь это так важно в нынешнее непростое время, - комментирует Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Фонд им. Батырхана Шукенова и Фонд Булата Утемуратова продолжают начатое в 2018 году сотрудничество с целью сохранить творческое наследие Батыра и воспитать новое поколение казахстанских музыкантов мирового уровня. За прошедшее время 22 одаренных ученика и студента музыкальных школ и вузов получили именную стипендию Батырхана Шукенова, были изданы сборники нот песен Батыра на казахском языке, памятный выпуск дисков со всеми его сольными композициями, дважды проведен конкурс исполнителей на медных духовых и ударных инструментах.

Мы продолжаем издательскую деятельность, связанную с артистом и его творчеством – в этом году помимо памятной марки мы издадим книгу – своего рода монолог Батыра о музыке, творчестве и о том, что его волновало в течение жизни, – сообщила Наргиз Шукенова.

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