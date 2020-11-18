Строительство отеля в урочище Бозжыра. Пересмотр не означает отмены проекта

Речь идет о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств.

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали прокомментировал сообщение о пересмотре проекта строительства отеля в местности Бозжыра, передает zakon.kz.

Он отметил, что эта публикация вызвала широкий резонанс и ряд вопросов в СМИ и соцсетях.

По его словам, развитие туризма в Мангистауской области является важной задачей Правительства. Работа в этом направлении начата: построен пятизвездочный отель, планируется создать целую сеть комфортабельных гостиниц, что, безусловно, повысит туристическую привлекательность региона.

Недавно представлен проект строительства гостиницы вблизи природного заповедника Бозжыра. К сожалению, туризм на данной территории развивается стихийно, без соблюдения природоохранных мер, что наносит серьезный ущерб этому уникальному месту, - написал Уали в Facebook.

Он отметил, что Президент выступает за развитие цивилизованного экологического туризма, которое предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, в первую очередь, комфортабельных отелей.

Поэтому глава государства дал поручение Правительству пересмотреть проект строительства гостиницы, но это не означает отмены проекта. Речь идет о подборе нового места для строительства отеля с учетом согласованного мнения общественных советов, экспертов-экологов и государственных ведомств, - заключил он.

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