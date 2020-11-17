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Токаев поручил пересмотреть проект строительства в урочище Бозжыра

Это сделано с учетом негативной реакции общества.

Фото : Акорда17 ноября 2020, 19:39

Президент поручил Правительству пересмотреть проект строительства в Бозжыра, сообщает zakon.kz.

Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

С учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, Президент поручил Правительству пересмотреть данный проект, - говорится в сообщении.

Ранее в мангистауском урочище Бозжыра собирались построить отель.


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