Токаев поручил пересмотреть проект строительства в урочище Бозжыра
Это сделано с учетом негативной реакции общества.
Фото : Акорда17 ноября 2020, 19:39
Президент поручил Правительству пересмотреть проект строительства в Бозжыра, сообщает zakon.kz.
Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
С учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, Президент поручил Правительству пересмотреть данный проект, - говорится в сообщении.
Ранее в мангистауском урочище Бозжыра собирались построить отель.
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