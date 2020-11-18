Брата министра труда, обвиненного во взятке, судят еще за два преступления

Его также судят за мошенничество и злоупотребление полномочиями.

В суде №2 Тараза проходит разбирательство в отношении группы людей, среди которых - брат министра труда РК Тимуржан Нурымбетов, передает zakon.kz.

Тимуржан Нурымбетов был предан суду по ст.366 ч.3 п.3 (получение взятки в крупном размере), 366 ч.3 п.3,4 (получение взятки в крупном размере, неоднократно), 24 ч.3 – 366 ч.3 п.3,4 (покушение на получение взятки), 218 ч.3 п.1 (Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем) УК РК.

На одном из заседаний судья Дауылбаев постановил объединить это уголовное дело с другим, рассматриваемым в отношении Нурымбетова. В данном уголовном деле следствие велось по статьям ст.190 ч.3 п.2 (мошенничество), 361 ч.4 п.3 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РК.

Помимо экс-руководителя Управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Нурымбетова на скамье подсудимых еще четыре человека.

Экс-руководитель отдела по защите государственных секретов акимата Жамбылской области Нурзипа Романова, обвиняемая в мошенничестве, посредничестве во взятке, руководитель ОО инвалидов Asyl-Tirek Галимжан Сарымсаков, обвиняемый в мошенничестве, посредничестве во взятке, покушении на дачу взятки, руководитель отдела по работе с инвалидами и ветеранами этого управления отдела по защите госсекретов акимата региона, ее тоже судят за мошенничество и посредничество во взятке, представитель общества инвалидов "Камкор куш" Канат Мустафа, обвиняемый в даче взятки.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Тимуржана Нурымбетова подозревали в получении взятки 9 миллионов тенге. О родном брате министра труда и социальной защиты известно, что он около 15 лет проработал на разных постах в акимате Жамбылской области. А в 2019 году стал руководителем Управления координации занятости и социальных программ акимата этого региона. Он покинул должность во время следствия.

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