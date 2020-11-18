Что изменится в праве интеллектуальной собственности?

В очередной раз в законодательство Казахстана в области интеллектуальной собственности будут вноситься изменения.

Уважаемые дамы и господа!

Возможно, вы уже знаете, что в очередной раз в законодательство Казахстана в области интеллектуальной собственности будут вноситься изменения. В частности, по данным и предложениям Национального Института Интеллектуальной Собственности, ("НИИС") и Союза патентных поверенных Казахстана законопроект предусматривает:



- расширить перечень патентуемых объектов

Это будет касаться программ ЭВМ, открытий, научных теорий и математических методов, условных обозначений, расписаний, правил, правил проведения игр, проектов и схем, планировок сооружений которые будут выступать частью патентоспособных технических решений. В настоящее время такая охрана отсутствует в Казахстане, но в той или иной мере присутствует и в России, и в США, и в ряде других стран.

- ввести краткосрочную охрану в отношении незарегистрированных промышленных образцов

Предполагается, что такая охрана будет предоставляться без обязательной регистрации промышленных образцов сроком до 3-х лет. Это особенно важно в тех случаях, когда использование промобразцов предполагается только в период проведения акций, отдельных мероприятий, или если предполагаемый срок "жизни" промобразца (модные элементы одежды, медицинские маски и пр.) будет небольшим. Ранее такой охраны в отношении незарегистрированных промышленных образцов по законодательству РК предусмотрено не было.

- ограничить перечень объектов интеллектуальной собственности при государственных закупках из одного источника

Предполагается, что к тендеру будут допускаться только объекты интеллектуальной собственности, прошедшие государственную экспертизу, то есть не депонированные (Примечание: депонирование авторских прав - это способ зафиксировать, что в определенный момент времени произведение уже существовало в определенном виде, а автором является определенный человек), а зарегистрированные объекты (например, патенты, товарные знаки). Что будет с полезными моделями пока не понятно – система экспертизы заявок и выдачи по ним патентов на сегодняшний день, мягко говоря, странная и улучшение положения, в том числе для борьбы со злоупотреблением правом, не предвидится.

- ввести официальную процедуру подачи возражений против заявки, причем такое возражение предлагается подавать в течение всего одного месяца, что очень мало.

Ранее этой процедуры предусмотрено не было, но неофициально предупредительные письма подавались вплоть до даты вынесения решения по заявке на регистрацию товарного знака.

- усовершенствовать управление авторскими правами обществами по коллективному управлению этими правами и развить принципы распределения вознаграждения за использование авторских и смежных прав

Другими словами, предполагается законодательно определить, каким образом будут распределяться вознаграждения за использование авторских и смежных прав, и будет происходить управление авторскими правами обществами по коллективному управлению (то есть авторскими обществами).

- усовершенствовать законодательство в части охраны и защиты прав на географические указания

Сейчас можно просто приспосабливаться к тому, что есть или предполагается изменить, но еще не поздно и внести предложения по улучшению законодательства и мы постараемся их донести до ответственных лиц Министерства Юстиции и Парламента.

С уважением,

Ю.Болотов

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