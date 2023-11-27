Что планируют изменить в сфере интеллектуальной собственности

Министерство юстиции разработало Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", сообщает Zakon.kz.

Рассказываем, какие изменения предусматривает КДРП.

Согласно данным общественного фонда "Казахстанское общество слепых", в Казахстане насчитывается более 17 тыс. граждан с нарушениями зрения. При этом в настоящее время национальным законодательством не предусмотрена возможность свободного использования опубликованных произведений с целью обеспечения доступа слепых и лиц с нарушениями зрения и иными ограниченными способностями воспринимать печатную продукцию. В связи с этим необходимо введение дополнительных ограничений прав автора на распространение, доведение до всеобщего сведения, публичное исполнение произведений к опубликованным произведениям.

Вторая проблема, которую призван решить законопроект – нежелание пользователей объектов авторского права и смежных прав, в том числе лиц, изготавливающих и импортирующих оборудование и материальные носители, используемые для воспроизведения аудиовизуальных произведений и звукозаписей произведений в личных целях без получения дохода, выплачивать вознаграждение.

Так, сумма вознаграждения, собранного организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе со всех пользователей Казахстана за 2022 год составила более 1,5 млрд. тенге. В то время как при правомерном использовании объектов авторского права и смежных прав эта сумма должна быть более чем в 4 раза больше.

В связи с этим планируется дополнить перечень нарушений авторских и смежных прав нарушением, обусловленным невыплатой вознаграждения импортерами и изготовителями оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения аудиовизуальных произведений и звукозаписей произведений в личных целях без извлечения дохода.

Следующий вопрос, требующий своего разрешения – отсутствие в действующем законодательстве понятия "ретрансляция", а также соответствующее уточнение имущественных прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания.

В частности, разработчики поясняют:

"В соответствии со статьей 16 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах" автор или иной правообладатель имеет право на вознаграждение за каждый вид использования произведения. Отсутствие права автора или иного правообладателя на ретрансляцию исключает получение авторами или правообладателями соответствующе го вознаграждения за использование произведений. Ретрансляция – одно из востребованных имущественных прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания сообщение в эфир."

Далее в КДРП говорится, что в Казахстане на сегодняшний день зафиксирован низкий уровень привлечения к уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара. При этом отсутствует разделение состава уголовного правонарушения, а также ответственности за совершение преступления однократно, повторно, группой лиц по предварительному сговору и лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций. Указанные причины приводят в итоге к распространению оборота контрафактной продукции в Казахстане.

В связи с этим минюст планирует разделить состав уголовного правонарушения, а также виды ответственности за незаконное использование средств индивидуализации.

Следующая сфера, которая требует совершенствования – деятельность патентных поверенных. В частности, в Казахстане отсутству сетпециализация патентных поверенных в части объектов промышленной собственности, что приводит к ограниченной экспертизе в определенных областях интеллектуальной собственности. Без специализации поверенные испытывают затруднения в углубленном понимании технически сложных областей, что может отразиться на качестве предоставляемых услуг. Возникла необходимость повысить качество предоставляемых услуг в данной области.

Для решения данного вопроса разработчики КДРП планируют разделить патентных поверенных по специализации.

Кроме того, предлагаемые поправки предоставят возможность проведения ускоренной экспертизы на товарный знак. Так, использование бренда или логотипа в деятельности физических или юридических лиц, как правило, происходит раньше его регистрации в экспертной организации. Данной ситуацией могут воспользоваться третьи лица путем недобросовестного использования и получения выгоды в использовании развивающего бренда. Учитывая срок регистрации товарных знаков, лица не обладают возможностью в его защите, так как бренд может находится на стадии регистрации. Ускоренная экспертиза на товарный знак позволит разрешить указанную проблему.

Еще один вопрос, требующий внесений поправок – сроки, предоставляемые на подачу возражений при регистрации товарных знаков. Так, при поступлении заявки на товарный знак и проведении экспертизы любое заинтересованное лицо вправе оспорить его регистрацию в месячный срок, в случае наличия потенциальных нарушений его прав. Зачастую данного срока недостаточно, так как данный процесс включает в себя фиксацию данного нарушения и проведение необходимых процедур по подготовке необходимых материалов для направления возражения.

В случае отсутствия поступления сигнала о потенциальном нарушений прав правообладателей, существует риск регистрации незаконного товарного знака.

В связи с вышесказанным минюст предлагает увеличить срок на подачу возражения "в рамках оппозиционной системы" с одного до двух месяцев.

Проект КДРП размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 декабря 2023 года.