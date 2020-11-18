Как выйти из "черного" списка по финансированию терроризма и экстремизма

Поправки вводятся в действие с 15 ноября 2020 года.

В Комитете по финансовому мониторингу МФ РК разъяснили требования Совместного приказа Минфина, Генпрокуратуры, КНБ и МВД РК, которым утверждены Правила подготовки заключения правоохранительными или специальными государственными органами РК об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, передает zakon.kz.

Как отмечается, Правила призваны улучшить финансово-экономическое положения казахстанцев, отбывших уголовное наказание за террористическое или экстремистское преступление и вставших на путь законопослушной социальной адаптации в общество.

Так, в поправках говорится, что основаниями для исключения организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, являются списки физических лиц, составляемые Генеральной прокуратурой РК на основании положительного заключения правоохранительных или специальных государственных органов об исключении лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Данная норма предоставляет механизм, позволяющий гражданам осуществить снятия ограничительных мер, связанных с замораживанием денежных средств и имущества, до окончания срока погашения судимости (ст.79 УК РК), - отметили в комитете.

То есть человек, отбывший уголовное наказание за террористическое или экстремистское преступление, но имеющий непогашенную судимость, вправе обратиться с заявлением об исключении его из Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в органы уголовного преследования, проводившего досудебное расследование, до истечения срока погашения судимости.

Заявление подается по месту жительства.

Как отметили в КФМ, эта поправка является стимулирующим фактором по дерадикализации, должной адаптации в общество со снятием ограничительных мер в экономической и финансовой деятельности указанное категории граждан.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года.

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