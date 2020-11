Названа самая искомая песня всех времен

Пользователи искали ее 36,6 млн раз.

Названа самая популярная и искомая песня всех времен по версии приложения Shazam, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Ею оказалась композиция Dance Monkey австралийской поп-звезды Tones And I. Пользователи искали ее 36,6 млн раз. Dance Monkey продержалась 11 недель на первом месте в чартах Великобритании в конце прошлого года и возглавила чарты в 29 других странах.

Второе место в рейтинге заняла композиция Prayer in C в исполнении немецкого диджея и продюсера Робина Шульца и французской фолк-группы Lilly Wood & the Prick.

Третье место досталось Let Her Go британского певца Passenger.

Согласно данным Shazam, самыми популярными песнями являются композиции в жанре "танцевальная музыка". В пятерку наиболее популярных песен вошли Wake Me Up от шведского диджея Avici и Lean On от Major Lazer.

В топе так же находятся известные и популярные в свое время песни Somebody I Used to Know певца Gotye, композиции Эда Ширана, The Weekend, Sia, Сэма Смита и Imagine Dragons.

Ранее Google представила технологию распознавания песни по напеву и "насвистыванию". В отличие от Shazam, пользователю достаточно пропеть мелодию и алгоритм выдаст наиболее похожие результаты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!