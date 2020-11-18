Горячие новости
Читайте также

Названа самая искомая песня всех времен

Пользователи искали ее 36,6 млн раз.

Фото : Pixabay18 ноября 2020, 12:56

Названа самая популярная и искомая песня всех времен по версии приложения Shazam, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Ею оказалась композиция Dance Monkey австралийской поп-звезды Tones And I. Пользователи искали ее 36,6 млн раз. Dance Monkey продержалась 11 недель на первом месте в чартах Великобритании в конце прошлого года и возглавила чарты в 29 других странах.

Второе место в рейтинге заняла композиция Prayer in C в исполнении немецкого диджея и продюсера Робина Шульца и французской фолк-группы Lilly Wood & the Prick.

Третье место досталось Let Her Go британского певца Passenger.

Согласно данным Shazam, самыми популярными песнями являются композиции в жанре "танцевальная музыка". В пятерку наиболее популярных песен вошли Wake Me Up от шведского диджея Avici и Lean On от Major Lazer.

В топе так же находятся известные и популярные в свое время песни Somebody I Used to Know певца Gotye, композиции Эда Ширана, The Weekend, Sia, Сэма Смита и Imagine Dragons.

Ранее Google представила технологию распознавания песни по напеву и "насвистыванию". В отличие от Shazam, пользователю достаточно пропеть мелодию и алгоритм выдаст наиболее похожие результаты.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты